Во Франции обнаружен древний памятник в форме бабочки

Французские археологи обнаружили необычное древнее сооружение в форме бабочки, проводя исследование в коммуне Марльен. Там также сохранились украшения и оружие разных исторических периодов.

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В центре памятника расположено круглое сооружение диаметром в 11 метров. С одной стороны к нему прилегает восьмиметровая конструкция в форме подковы, с другой – объект в форме ручки кувшина.

Исследователи назвали находку «беспрецедентной», поскольку ранее никогда не встречали подобных построек. Самые древние изделия на территории памятника – ограненные куски кремния – датировали периодом неолита. Оружие отнесли к культуре колоколовидных кубков, зародившейся 4500 лет назад.

Также были найдены кремниевое огниво, кинжал из медного сплава и два защитные нарукавные повязки для лучников. Ученые считают, что эти предметы предназначались для захоронений. Но эта теория пока ничем не подтверждена.

Исследователи проводят радиоуглеродный анализ артефактов, чтобы точно их датировать. По предварительным данным, самые поздние изделия датируются ранним железным веком (примерно 1200 год до нашей эры), сообщает Archaeology.

Ранее сообщалось, что под отелем во Франции обнаружили средневековый замок. Он был заселен до XVI века включительно.