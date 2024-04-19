В Android 15 может появиться функция карантина подозрительных приложений

Сейчас для защиты Android-устройств Google использует функциональность Play Protect, которая сканирует девайс на наличие установленных подозрительных приложений. Тем не менее некоторому шпионскому софту удаётся обойти этот защитный механизм, поэтому в Android скоро может появиться возможность карантина подозрительных приложений.

На нововведение указал один из авторов издания Android Authority. Пока, судя по всему, оно находится в стадии бета-тестирования, поскольку впервые было замечено в сборке Android 14 QPR2 Beta 1.

Скорее всего, Google готовится выпустить фичу с выходом Android 15 или более поздних версий мобильной операционной системы. А пока разработчики обкатывают её на бета-версии Android 14.

Отмечается, что пока Google скрыла страницу «Quarantined Apps», предназначенную для разработчиков, однако пункт в настойках, отвечающий за карантин приложений, присутствует.

Эта функция будет работать по логике, схожей с работой инструмента Google Digital Wellbeing, который переводит софт в подвешенное состояние, чтобы избежать различных сбоев.

Попавшее в карантин приложение будет всё равно отображаться на домашнем экране, в лончере и настройках. При этом отдельные возможности таких программ будут ограничены: окна скрыты, уведомления заблокированы, активность и процессы заморожены.

У других программ не будет возможности отправлять запросы помещённому в карантин софту. К слову, для этого используются те же API, которые выполняют задачу приостановки приложений.

Для отправки программы в карантин нужны будут разрешения «QUARANTINE_APPS».