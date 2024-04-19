Названы пять лучших смартфонов с IPS-экранами

Редакция портала «Палач» составила топ из пяти лучших смартфонов с IPS-экранами. Такая подборка обусловлена тем, что многие пользователи страдают от ШИМ в OLED-дисплеях, пишет портал.

© Infinix

Топ открывает Infinix Note 30, который при цене в 12 тыс. руб. предлагает большой 6,78-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновлений 120 Гц. Устройство также примечательно наличием 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и неплохим для своего сегмента чипом MediaTek Helio G99.

За ним следует бюджетный Honor X7b стоимостью от 13 тыс. руб. Устройство имеет экран на 6,8 дюйма с частотой 90 Гц, камеру на 108 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Одним из преимуществ гаджета является аккумулятор емкостью 6000 мАч с зарядкой мощностью 35 Вт.

Следующая модель, Tecno Pova 5 Pro, продается в России по цене от 13,8 тыс. руб. За эти деньги он предлагает 6,78-дюймовый экран с частотой 120 Гц и чип MediaTek Dimensity 6080. Ключевая особенность этого устройства — аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 68 Вт.

В топ также попали OnePlus Nord CE 3 Lite и старый iPhone 11, который стал последним номерным смартфоном Apple с IPS-экраном.