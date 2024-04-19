Характеристики OnePlus Ace 3 Pro стали известны до анонса

Появилась утечка, раскрывающая дизайн и спецификации нового смартфона OnePlus.

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OnePlus Ace 3 Pro предположительно получит значительные изменения во внешнем виде и мощнейшее железо.

По данным инсайдера Digital Chat Station, OnePlus Ace 3 Pro получит OLED-экран с изогнутыми краями и разрешением 1.5K. Устройство будет иметь металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель, а его дизайн предположительно будет отличаться от существующих флагманов OnePlus.

Под капотом OnePlus Ace 3 Pro расположится процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

За фотовозможности будет отвечать основная камера на 50 Мп (вероятно, это будет тот же сенсор IMX890, что и в OnePlus Ace 3/12R). Аккумулятор с емкостью около 6000 мАч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт.

Некоторые источники сообщают о возможном варианте OnePlus Ace 3 Pro с колоссальными 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x.