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В России разработали робота-поводыря с ИИ

Сотрудники Невинномысского технологического института (филиал Северо-Кавказского федерального университета) разработали уникального робота-поводыря. Об этом сообщают «Известия».

В России разработали робота-поводыря с ИИ
© Пресс-служба СКФУ

Отмечается, что робот предназначен для помощи людям с нарушениями зрения.

«Он представляет собой решение, способное анализировать визуальные данные <...> и использовать языковые модели GPT для интерпретации и генерации соответствующих команд», — сообщил руководитель проекта Богдан Колесник.

По его словам, робот-поводырь способен выбирать нужный маршрут и избегать препятствий, помогая хозяину перемещаться безопасно и эффективно.

Разработка также способна распознавать тексты, напечатанные на различных поверхностях, отметили конструкторы.

«Можно попросить робота прочитать информацию с упаковки продукта, посмотреть дату, когда он произведен», — подчеркнул Колесник.
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