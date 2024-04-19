В России разработали робота-поводыря с ИИ

Сотрудники Невинномысского технологического института (филиал Северо-Кавказского федерального университета) разработали уникального робота-поводыря. Об этом сообщают «Известия».

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Отмечается, что робот предназначен для помощи людям с нарушениями зрения.

«Он представляет собой решение, способное анализировать визуальные данные <...> и использовать языковые модели GPT для интерпретации и генерации соответствующих команд», — сообщил руководитель проекта Богдан Колесник.

По его словам, робот-поводырь способен выбирать нужный маршрут и избегать препятствий, помогая хозяину перемещаться безопасно и эффективно.

Разработка также способна распознавать тексты, напечатанные на различных поверхностях, отметили конструкторы.