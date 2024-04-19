Японские ученые выяснили, почему у собак глаза карие, а у волков нет

Специалисты факультета зоотехнии Университета Тейке в Японии выяснили, почему у большинства собак карие глаза, а у волков такие почти не встречаются. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, во время процесса одомашнивания человек постепенно отбирал особей с более темными глазами, поскольку они казались ему более желанными компаньонами.

© Unsplash

Специалисты отмечают, что светлый цвет радужной оболочки у волков является адаптивным. Они более заметны в темноте и помогают диким зверям общаться — например, понимать, куда смотрит член твоей стаи во время охоты.

Исследователи предположили, что люди могли намеренно вывести собак с более темными глазами. Это эквивалентно расширенным зрачкам, которые часто ассоциируются с дружелюбием, а также с младенцами. По мнению ученых, если такие соображения верны, то для человека собаки с темно-карими глазами должны казаться симпатичнее, чем собаки со светлыми глазами.

В ходе двух исследований 142 японских добровольца оценили шесть специально отобранных собак по набору личностных качеств — дружелюбию, агрессивности и интеллекту. Данные показали, что изображения морд темноглазых собак воспринимались как более дружелюбные и щенячьи, чем светлоглазых. Кроме того, респонденты чаще выражали желание общаться с такими особями.