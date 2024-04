Nothing анонсировала цветные наушники со встроенным ChatGPT

Компания Nothing представила новые беспроводные наушники в двух вариантах: бюджетные Nothing Ear (a) и флагманские Nothing Ear.

Особенность новинок – интеграция с ИИ-помощником ChatGPT, вызываемым специальным жестом.

Nothing Ear получили улучшенные динамические драйверы 11 мм с керамической диафрагмой для более качественного воспроизведения высоких частот.

Наушники поддерживают кодеки LHDC 5.0 и LDAC для передачи аудио высокого разрешения, а интеллектуальный алгоритм активного шумоподавления (ANC) постоянно подстраивается, обеспечивая эффективное подавление внешних звуков.

В приложении Nothing X появится расширенный эквалайзер с возможностью сохранения и обмена настройками с друзьями.

Nothing Ear подключаются по Bluetooth 5.3, поддерживают сопряжение с двумя устройствами одновременно, а также Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair. Время автономной работы достигает 8.5 часов без ANC (5.2 часа с шумоподавлением) и до 40.5 часов с учётом зарядного кейса.

Наушники поддерживают зарядку по USB-C и беспроводную Qi-зарядку мощностью до 2,5 Вт.

Nothing Ear (a) сохраняют большинство функций старшей модели, включая 11-миллиметровые драйверы, ANC и поддержку LDAC.

Дизайн корпуса стал более прямоугольным, добавился яркий желтый вариант расцветки. Основные отличия — отсутствие кастомных эквалайзеров и керамической диафрагмы динамиков, а также только проводная зарядка по USB-C. Зато автономность еще выше: 9.5 часов без ANC (5.5 часов с ANC) и до 42.5 часов с кейсом.