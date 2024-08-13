Двойные экраны и модульные компоненты: самые странные ноутбуки
Почти каждый человек знает, как выглядит среднестатистический ноутбук — но их дизайн далеко не всегда был удобным и элегантным. Многие производители техники до сих пор пытаются изобрести велосипед заново и найти какие-то новые решения. Портал howtogeek.com поделился самыми странными дизайнами ноутбуков.
Framework Laptop
Framework Laptop отличается от большинства обычных ноутбуков своим модульным строением. Он позволяет заменить практически любой компонент устройства и постепенно обновлять его по мере того, как технологии идут вперед. Framework ближе всех подобрался к модульности ПК, и если дизайн станет стандартом для рынка, то он вполне может повлиять на будущее индустрии в целом.
Panasonic Toughbook FZ-55
Toughbook FZ-55 похож на какой-то вымышленный военный гаджет эпохи девяностых, но он был вполне реален. И главной его отличительной чертой была модульная система xPAK, которая предлагала шесть «слотов» под специализированные расширения. Их можно было менять, чтобы подстроить ноутбук под те или иные задачи.
ROG Zephyrus Duo
Zephyrus Duo — премиальный ноутбук с двойным экраном, который могут позволить себе только самые богатые и отчаянные. Впрочем, это не мешает геймерам заглядываться на него так же, как автолюбители смотрят на Ferrari и Lamborghini.
HP Omen X 2S
Omen X 2S примечателен не вторым экраном, расположенным над клавиатурой. Он примечателен размером этого второго экрана: маленьким окошком, которое находится прямо посреди совершенно пустого места. По крайней мере, ASUS растянула второй экран на Zephyrus Duo до резонных размеров.
ROG Mothership
Ноутбук, который и ноутбуком-то тяжело назвать. Дизайн ROG Mothership был разработан для того, чтобы решить типичные для игровых ноутбуков проблемы. Он переворачивает привычный концепт с ног на голову, потому что все железо находится в секции с экраном, которая стоит на отдельной подставке. А клавиатура отсоединяется от нее, чтобы система меньше нагревалась.
Toshiba Libretto W100
Toshiba Libretto W100 в свое время не снискал популярности: ноутбук без клавиатуры едва ли подходил для работы, потому что экранная клавиатура на сенсорной панели — не оптимальный вариант. Однако это устройство действительно было одним из первых портативных компьютеров. Windows 7 работала на одноядерном процессоре Intel до двух часов без подзарядки, а дополнительный аккумулятор мог повысить автономность до четырех.