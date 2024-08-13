Двойные экраны и модульные компоненты: самые странные ноутбуки

Почти каждый человек знает, как выглядит среднестатистический ноутбук — но их дизайн далеко не всегда был удобным и элегантным. Многие производители техники до сих пор пытаются изобрести велосипед заново и найти какие-то новые решения. Портал howtogeek.com поделился самыми странными дизайнами ноутбуков.

© Unsplash

Framework Laptop

Framework Laptop отличается от большинства обычных ноутбуков своим модульным строением. Он позволяет заменить практически любой компонент устройства и постепенно обновлять его по мере того, как технологии идут вперед. Framework ближе всех подобрался к модульности ПК, и если дизайн станет стандартом для рынка, то он вполне может повлиять на будущее индустрии в целом.

© Framework

Panasonic Toughbook FZ-55

Toughbook FZ-55 похож на какой-то вымышленный военный гаджет эпохи девяностых, но он был вполне реален. И главной его отличительной чертой была модульная система xPAK, которая предлагала шесть «слотов» под специализированные расширения. Их можно было менять, чтобы подстроить ноутбук под те или иные задачи.

© Panasonic

ROG Zephyrus Duo

Zephyrus Duo — премиальный ноутбук с двойным экраном, который могут позволить себе только самые богатые и отчаянные. Впрочем, это не мешает геймерам заглядываться на него так же, как автолюбители смотрят на Ferrari и Lamborghini.

© ASUS

HP Omen X 2S

Omen X 2S примечателен не вторым экраном, расположенным над клавиатурой. Он примечателен размером этого второго экрана: маленьким окошком, которое находится прямо посреди совершенно пустого места. По крайней мере, ASUS растянула второй экран на Zephyrus Duo до резонных размеров.

© HP

ROG Mothership

Ноутбук, который и ноутбуком-то тяжело назвать. Дизайн ROG Mothership был разработан для того, чтобы решить типичные для игровых ноутбуков проблемы. Он переворачивает привычный концепт с ног на голову, потому что все железо находится в секции с экраном, которая стоит на отдельной подставке. А клавиатура отсоединяется от нее, чтобы система меньше нагревалась.

© ASUS

Toshiba Libretto W100

Toshiba Libretto W100 в свое время не снискал популярности: ноутбук без клавиатуры едва ли подходил для работы, потому что экранная клавиатура на сенсорной панели — не оптимальный вариант. Однако это устройство действительно было одним из первых портативных компьютеров. Windows 7 работала на одноядерном процессоре Intel до двух часов без подзарядки, а дополнительный аккумулятор мог повысить автономность до четырех.