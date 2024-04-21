Пять исторических фактов, которые мы помним неправильно

Историю пишут не только победители: она пишется и переписывается тысячами людей, что приводит к переплетению фактов и вымыслов. Рассказываем о пяти популярных исторических фактах, которые часто трактуются неверно.

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300 спартанцев отбили нападение 100 000 персов

300 спартанцев действительно храбро сражались против более чем 100 000 персидских солдат в битве при Фермопилах. Благодаря комбинации стратегии, превосходной подготовки и позиционирования, они смогли выиграть достаточно времени для Греции, чтобы та собрала армию. Но они были не одни. Спартанцам царя Леонида также помогали от 3 000 до 4 000 тысяч греческих солдат. Даже когда Леонид отпустил большую часть войск, чтобы избежать бессмысленной война, примерно тысяча греков все равно осталась в битве.

Низкий рост Наполеона

Наполеон был превосходным полководцем, но при этом комически низкорослым мужчиной. Его рост стал настолько известным, что человечество даже придумало термин «комплекс Наполеона» для низких людей с агрессивным характером. Однако в реальности Наполеон Бонапарт был чуть выше среднестатистического француза. Вероятно, слухи о его телосложении были работой вражеской пропаганды, причем такой эффективной, что она принимается за правду и много веков спустя.

Христофор Колумб доказал, что Земля круглая

Колумб якобы открыл Америку в ходе амбициозной экспедиции, в которую никто не верил. Он также смог доказать, что Земля не плоская, как полагало большинство людей. Но в этом мифе сразу два заблуждения. Во-первых, идея круглой Земли появилась задолго до путешествия Колумба и была популярна во многих цивилизованных частях мира. Во-вторых, Колумб открыл не материковую Америку, а Вест-Индию.

Значение 4 июля для Америки

4 июля 1776 года представители США подписали Декларацию независимости, которая освободила страну от гнета Великобритании. Правда, в реальности все было немного иначе. 2 июля Штаты формально объявили о независимости, а документ был подписан 2 августа. Дата 4 июля важна, потому что в этот день Конгресс одобрил финальную версию Декларации независимости.

Роль Томаса Эдисона в изобретении лампочки

Томас Эдисон действительно сыграл важную роль в мировой истории, но его успехи часто преувеличиваются. Он действительно разработал прототип современной лампы накаливания, однако был далеко не первым в этом поле. Скорее всего, настоящем создателем первой работающей лампочки был немец Генрих Гебель. А патент на лампочку принадлежит англичанину Джозефу Уилсону Суону.