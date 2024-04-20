Какое животное — самое маленькое на планете?

Маленькие животные, в силу своей природы, часто не получают заслуженного внимания. Многие любители живности знают, что голубые киты — самые крупные животные на планете, но что насчет самых маленьких? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Конечно, всегда есть вероятность, что мы просто не нашли какой-то уникальный живой организм. Но сейчас тяжело представить, что среди животных найдется кто-то меньше представителей группы myxozoa — микроскопических беспозвоночных, родственных медузам.

По сути, многие взрослые особи миксозоа представляют собой единичную клетку. Люли тоже проходят через эту стадию на определенном этапе развития, но в созревшем виде человек — сложное, многоклеточное животное. А миксозоа сохраняют одноклеточную структуру на протяжении всей жизни. Диаметр их клетки может составлять всего 20 микрометров — до 100 раз меньше песчинки.

Миксозоа эволюционным путем выработали простую форму, которая хорошо подходит их паразитическому образу жизни. Большинство видов миксозоа производят споры, заражающие носителей водным путем. Клетки этих спор вторгаются в организмы как позвоночных хозяев, вроде рыб, так и беспозвоночных — например, кольчатых червей. Например, некоторые виды заражают желчные пузыри рыб в реке Амазонке, после чего «вырастают» в червеобразные клетки, похожие на нематодов.

Некоторые миксозоа вызывают болезни у своих носителей, однако многие безвредны. Их безобидность и микроскопический размер означают, что ученые часто оставляют этих маленьких животных без внимания. Однако в мире обитают тысячи видов миксозоа.

Хотя эти одноклеточные паразиты считаются самыми маленькими животными на планете, есть несколько претендентов, которые тоже заслуживают упоминания. Звание самого маленького млекопитающего делят карликовая белозубка (до 5 см) и свиноносая летучая мышь (2,9-3,3 см). А самыми маленькими позвоночными животными считаются миниатюрные лягушки — длина нескольких из них не превышает пары сантиметров.