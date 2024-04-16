Крупнейшую черную дыру звездной массы нашли поблизости от Земли

Астрономы открыли самую крупную черную дыру звездной массы в Млечном Пути. Она находится чрезвычайно близко к Земле.

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Черная дыра, которой присвоили название Gaia BH3, в 33 раза массивнее Солнца. Она находится на расстоянии 2000 световых лет от нас, в созвездии Орла.

Считается, что черные дыры рождаются в результате коллапса гигантских звезд и растут, поглощая газ, пыль, звезды и другие черные дыры. Известно два типа таких объектов: черные дыры звездной массы, в несколько десятков раз превышающие массу Солнца, и сверхмассивные, в миллионы и даже миллиарды раз массивнее нашего светила.

Черные дыры средней массы считаются самыми неуловимыми объектами во Вселенной. В ходе нового исследования ученые использовали космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Gaia, отслеживающие положение двух миллиардов звезд в нашей галактике.

Ученые выявили одну звезду, которая отклонялась от своей траектории. Они пришли к выводу, что причиной колебаний может быть притяжение невидимой черной дыры.

Дополнительные наблюдения подтвердили существование черной дыры и даже помогли определить ее массу. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы определить, как сформировалась необычная двойная система из черной дыры и звезды, сообщает Astronomy and Astrophysics.

Ранее сообщалось, что возле Млечного Пути открыли древнюю звездную систему. Она включает 60 звезд возрастом 10 миллиардов лет.