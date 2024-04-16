В России выпустили первые телевизоры с miniLED-дисплеями

Сбер объявил о старте продаж нового поколения умных телевизоров Sber Line S. Всего в новой линейке более 30 моделей с диагоналями экранов от 32 до 75 дюймов, разрешением от HD до UHD и разным типом матриц. Флагман линейки — 65-дюймовый телевизор на технологии miniLED с 512 зонами подсветки для безупречной точности детализации и более яркого изображения.

За разработку умных устройств отвечает партнер Сбера — компания SberDevices.

«Мы продолжаем совершенствовать наши умные телевизоры. Новое поколение Sber Line S — это новое качество телепросмотра и новые возможности. Еще лучше изображение, ещё насыщеннее звук, ещё выше быстродействие. Мы также улучшили нашу операционную систему Салют ТВ, которая обеспечивает более удобный пользовательский опыт. При этом новая линейка из 30 моделей телевизоров, разработанная нашим партнером – компанией SberDevices, с различными диагоналями выпускается в самом широком ценовом диапазоне. Это позволяет каждому подобрать оптимальный вариант и делает телевизор Sber Line S отличным выбором для миллионов семей», — отметил старший вице-президент, CTО Сбербанка Андрей Белевцев.

Благодаря технологи MEMC удалось добиться плавности движения и отсутствия размытия во время динамических сцен. Пиковая яркость составляет 1000 нит.

На телевизорах Sber также усовершенствовали динамики. Кроме того, в линейке Sber Line S увеличилась оперативная память: у премиальных моделей — до 2 гигабайт, у бюджетных — до 1,5 гигабайта.

Умные телевизоры Sber работают под управлением российской операционной системы Салют ТВ. Пользователи получают доступ ко всем популярным видеосервисам и онлайн-кинотеатрам, возможность устанавливать внешние приложения, а также доступ к голосовому управлению при помощи ассистента Салют. Кроме того, в последнем обновлении Салют ТВ. Описания фильмов и сериалов в карточках контента теперь генерирует нейросетевая модель GigaChat. Кроме основной информации о фильме, GigaChat может рассказать о его содержании, жанре, дать подробности о режиссере и актерском составе; каждая карточка содержит редакторские подборки дополнительного контента, связанного с сюжетом или создателями фильма; выбрать подходящий онлайн-кинотеатр для просмотра можно из карточки фильма или сериала.

«Умные телевизоры — сегмент потребительской электроники, демонстрирующий высокую динамику спроса у российского потребителя. И безусловно, для нас это одно из ключевых направлений бизнеса, куда мы инвестируем значительные ресурсы на разработку, как хардверной, так и софтверной составляющих продукта. Флагманы новой линейки Sber Line S стали первыми телевизорами российского бренда на передовой технологии подсветки экрана miniLED, что делает наши продукты еще более конкурентоспособными. Кроме того, мы продолжаем развивать операционную систему Салют ТВ, усиливаем ее интеграцию с GigaChat, внимательно прислушиваемся к запросам пользователей. Как итог, мы наблюдаем стабильный рост доли операционной системы Салют ТВ в сегменте Smart TV телевизоров, которая по итогам прошлого года составила 6,4 процента», — сказал CEO SberDevices Денис Филиппов.

Цены на телевизоры линейки Sber Line S стартуют с 13 490 рублей. Флагманская модель Sber miniLED представлена в комплектации с 65-дюймовым дисплеем и доступна по цене 149 990 рублей.