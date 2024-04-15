NASA сделает объявление по Марсу

NASA проведет 15 апреля телеконференцию по поводу доставки образцов марсианской породы на Землю. Об этом сообщается на сайте агентство.

Конференция запланирована на 13:00 по восточному времени (21:00 по московскому времени). На ней NASA представит отчет Независимого наблюдательного совета по возвращению образцов, собранных на Марсе и будущие шаги в этом направлении.

«Это является одной из основных долгосрочных целей международных планетарных исследований в течение последних двух десятилетий. Марсоход Perseverance собирает убедительные научные образцы, которые помогут ученым понять геологическую историю Марса, эволюцию его климата и подготовиться к будущим исследованиям планеты. Это также поможет NASA в поиске признаков древней жизни», — говорится в анонсе агентства.

Предполагается, что образцы прибудут на Землю в 2033 году.

Напомним, что Perseverance прибыл на Марс в феврале 2021 года. Марсоход исследует на планете кратер Езеро, собирая образцы марсианской породы.