Россия и Белоруссия совместно построят новый самолет

Россия и Белоруссия совместно разработают и произведут легкий многоцелевой двухдвигательный самолет «Освей». Как сообщает агентство «Прайм», об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с белорусским коллегой Романом Головченко.

Глава российского правительства отметил, что у Союзного государства большая территория и странам нужны самые современные самолеты разных классов. Решение, по мнению Мишустина, углубит интеграцию двух государств в авиационной сфере.

Премьер также отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в области высоких технологий и науки и в сфере космоса.

Новый российский самолет впервые поднялся в воздух

Как сообщает РИА Новости, документ о разработке и организации производства с российской стороны подписал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, а с белорусской — заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между странами стабильно растет объем взаимной торговли товарами и услугами. По итогам 2023-го года он достиг исторического максимума в 54 млрд долларов. Он подчеркивал, что обе страны расширяют экспорт несырьевых товаров как на пространстве ЕАЭС, так и в государства Азии.