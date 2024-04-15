В почве Земли нашли скрытые запасы в триллионы тонн углерода

Ученые неверно оценивали объем глобальных запасов углерода на Земле, показало новое исследование. В многочисленных моделях не учитывались запасы, хранящиеся в почве.

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Международная группа экспертов проанализировала данные более 200 тысяч почвенных измерений со всего мира. Результаты показали, что в верхних двух метрах почвы содержится около 2,3 триллионов тонн неорганического углерода – в пять раз больше, чем во всей наземной растительности на планете.

Неорганический углерод присутствует в почве в разных формах. Это может быть углекислый газ, растворенный в воде или в других жидкостях, или твердые формы – карбонатные минералы. Карбонаты в почве образуются в результате выветривания горных пород либо при реакции почвенных минералов с атмосферным углекислым газом.

Большее количество неорганического углерода накапливается в почве засушливых или полузасушливых регионов, таких как Австралия. Во влажных районах вода, проходя через почву, вымывает часть карбонатов.

Ученые создали карту распределения почвенного углерода. Очень высокие уровни выявили в Северной Африке и на Ближнем Востоке, также высокие показатели наблюдались на значительной части Азии и Австралии.

Эти запасы играют важную роль в круговороте углерода на Земле. По оценкам авторов научной работы, в ближайшие 30 лет в окружающую среду может попасть до 1% почвенного углерода (23 млрд тонн). Последствия для почвы, воды и атмосферы пока не поддаются прогнозу, сообщает Science.

Другое исследование показало, что глобальное потепление помешало деревьям «дышать». В теплом и сухом климате они хуже удерживают углекислый газ.