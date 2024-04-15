Техноблогер сравнил смартфоны OnePlus 12 и Vivo iQOO 12

На YouTube-канале DimaViper Live рассказали о характеристиках OnePlus 12 и Vivo iQOO 12, а также протестировали их в работе.

В комплекте с китайской версией Vivo iQOO 12 идёт зарядка на 120 Вт, чехол, кабель сразу же на экран наклеена защитная плёнка. Смартфон сам по себе конфигурации 12/256 ГБ.

Что касается OnePlus 12, то у него глобальная версия и в коробке лежат только кабель. Также на дисплее есть плёнка.

Дисплей у OnePlus скругленный, а у Vivo — плоский. Также сканер отпечатков находится на более удобном месте на экране у OnePlus, при этом на Vivo iQOO он расположен слишком низко.

Материал корпуса сзади в обоих случаях — стекло, рамки сделаны из алюминия. Частота обновления экрана у iQOO — 144 Гц, у OnePlus — 120 Гц. Максимальная яркость немного повыше у OnePlus: 4500 нит против 3000 нит.

Процессоры у смартфонов совпадают. В обоих случаях стоит топовый Snapdragon 8 Gen 3. В AnTuTu набрал немного больше баллов Vivo (более 2 миллионов), но он и нагрелся сильнее, и батареи потратил больше. Подробнее с результатами тестирования смартфонов вы можете ознакомиться ниже, посмотрев изображения.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

По части камер смартфоны очень похожи. Оба могут на основной модуль записывать видео в 8К. Однако на фронтальную камеру OnePlus может снимать видео в 4К 30 к/с, а Vivo — только в Full HD 30 к/с. Также у OnePlus больше угол обзора селфи-камеры. Есть также у обоих устройств основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией, перископ на 65 МП с 3-кратным приближением, ширик на 50 МП (Vivo) и 48 МП (OnePlus). Примеры фотографий — выше.

Ёмкость аккумулятора у Vivo — 5000 мАч, у OnePlus — 5400 мАч. При этом последний имеет поддержку беспроводной зарядки. Чуть дольше заряжается OnePlus, но при этом и живёт он дольше на 10−15% по сравнению с Vivo iQOO.

Выводы

Vivo iQOO 12 не продаётся официально в России, поэтому найти на него какие-то аксессуары или потом продать будет сложно. В этом плане с OnePlus 12 проще, тем более с глобальной версией.