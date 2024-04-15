Дуров подколол Маска после успеха своей криптовалюты Toncoin

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, не удержался от возможности подшутить над Илоном Маском после того, как его криптовалюта Toncoin обогнала по капитализации Dogecoin.

В своей Telegram-истории Дуров опубликовал скриншот статьи, где сообщается о данном событии, сопроводив его подписью: «Прости, Илон» и стикером с плачущим миллиардером:

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Напомним, что Toncoin, одна из перспективных криптовалют, начала стремительно расти более месяца назад на фоне новостей о возможном IPO Telegram. На прошлой неделе рост возобновился с новой силой.

Сегодня курс Toncoin превышает $7, а аналитики прогнозируют, что в ближайшее время он может пробить отметку в $10. И учитывая опыт последних дней, в это вполне можно поверить.