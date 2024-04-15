Ученые описали три новых вида вымерших гигантских кенгуру

Палеонтологи из Университета Флиндерса описали три ранее неизвестных вида гигантских ископаемых кенгуру. Они обитали на территории Австралии и Новой Гвинеи.

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Животные принадлежали к вымершему виду Protemnodon, существовавшему 40 – 5 тысяч лет назад. Один из видов вдвое превышал по размерам самого крупного кенгуру, живущего сегодня.

Ископаемые скелеты кенгуру были найдены в высохшем соленом озере Каллабонна в Южной Австралии в 2013, 2018 и 2019 годах. Исследования показали, что разные виды существенно отличались друг от друга. Они адаптировались к жизни в разных условиях и даже передвигались каждый по-своему.

Представители вида Protemnodon viator весили около 170 кг. Они обитали в засушливой среде Центральной Австралии и, несмотря на размеры, могли развивать высокую скорость.

Двум другим видам присвоили названия Protemnodon mamkurra и Protemnodon dawsonae. Первый из них, по мнению исследователей, был довольно медлительным и плохо умел прыгать. Второй был «прыгуном средней скорости», примерно как современные болотные валлаби.

Ученые достоверно не знают, почему гигантские кенгуру вымерли, тогда как их родичи серые кенгуру смогли выжить. Возможно, это связано с быстрым изменением окружающей среды, сообщает The Guardian.

Ранее в Австралии открыли неизвестный науке вид вымерших кенгуру. Его представители умели лазать по деревьям.