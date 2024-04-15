Realme представила два новых смартфона среднего класса

Компания Realme анонсировала в Индии два новых смартфона среднего класса Realme P1 5G и Realme P1 Pro 5G. Новинки обладают сверкающим дизайном Phoenix Design.

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Realme P1 5G

Realme P1 5G оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full-HD+ (2400×1080 пикселей), частотой обновления до 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц и пиковым уровнем яркости 2000 нит. Дактилоскопический сканер интегрирован в экран. Поддерживается функция Rainwater Touch, благодаря которой можно пользоваться телефоном мокрыми руками или даже под дождем.

Смартфон работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 7050 в тандеме с GPU ARM Mali-G68 MC4 и имеет до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

На тыльной панели гаджета размещена двойная основная камера:

главный датчик Samsung JN1 на 50 Мп, 1/2.76", f/1.8, ЭФР 27 мм, угол обзора 77°, 5 линз;

портретный датчик на 2 Мп, f/2.4, 3 линзы.

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп (Hynix Hi-1634Q, f/2.45).

Realme P1 5G оснащён аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт. Смартфон имеет степень защиты от пыли и брызг по стандарту IP54. Смартфон работает под управлением Realme UI 5.0 на базе Android 14. Производитель обещает два поколения обновлений Android. Размеры: 162,95×75,45×7,97 мм, вес -188 грамм.

Realme P1 Pro 5G

Realme P1 Pro 5G получил 6,7-дюймовый изогнутый OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2412×1080 пикселей), частотой обновления до 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц пиковой яркостью 950 нит, и скоростью затемнения ШИМ 2160 Гц. Модель Pro также оснащена функцией Rainwater Touch, как и базовая модель, но имеет степень защиты IP65. За производительность гаджета отвечает SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 SoC в сочетании с GPU Adreno 710, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели установлена тройная основная камера:

главный датчик Sony LYT-600 на 50 Мп, 1/1,953", f/1.8, ЭФР 26 мм, угол захвата 79°, OIS, 5 линз;

широкоугольный объектив 8 Мп, f/2.2, угол захвата 112°, 5 линз.

Селфи-камера, аккумулятор и ОС такие же, как и в базовой модели. Размеры: 161,47×74,02×8,35 мм, вес – 186 грамм. Оба смартфона поддерживают Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo и QZSS. NFC отсутствует.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи новинок в Индии стартуют с 22 апреля. Realme P1 Pro предлагается в цветах Peacock Green и Phoenix Red, а Realme P1 Pro – в цветах Parrot Blue и Phoenix Red.

Стоимость Realme P1 составляет:

6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – 14 999 рупий ($180);

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 16 999 рупий ($204).

Стоимость Realme P1 Pro составляет: