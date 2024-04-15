Создан материал, который становится тверже при ударах

Ученые из Калифорнийского университета (США) представили новый материал, который твердеет при ударах и растяжении. Такое свойство обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам даже в экстремальных условиях.

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Вдохновением для новой разработки послужил кукурузный крахмал. Суспензия крахмала при мягком перемешивании становится жидкой, а при быстром растирании – твердой. Исследователи решили добиться таких же качеств в полимерном материале.

Для экспериментов использовали сопряженные полимеры. Они обладают особыми свойствами, которые помогают материалам проводить электричество, сохраняя при этом относительную мягкость и эластичность.

Ученые использовали два положительно заряженных и два отрицательно заряженных полимера. Им удалось создать пленку, которая деформировалась или растягивалась при резких ударах. Причем чем быстрее были удары, тем прочнее становился материал.

Ученые отметили, что структура нового материала напоминает «миниатюрные фрикадельки в миске со спутанными спагетти». «Фрикадельки» поглощают удары, не распадаясь. Дальнейшие эксперименты показали, что добавление положительно заряженных наночастиц 1,3-пропандиамина еще больше повышает прочность изделия.

Новый материал планируют использовать для производства «умных» часов, датчиков и мониторов для отслеживания состояния здоровья. Еще одна возможная область применения – изготовления протезов, сообщает Science Alert.

Ранее сообщалось, что в Австралии создали сверхпрочный материал из титанового сплава. Для его изготовления использовали 3D-печать по металлу.