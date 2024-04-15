63% россиян предпочитают китайские смартфоны

Большинство россиян (63%) заявили о положительном отношении к китайским смартфонам (7 и выше баллов из 10). Это самый высокий результат среди всех категорий товаров из КНР.

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Недоверие к китайским брендам сохраняют 8%. Больше половины владельцев премиальных смартфонов (50,4%) считают, что за китайскими производителями будущее.

Почти треть опрошенных примут решение о покупке флагманского смартфона из Китая, даже если западные аналоги будут предлагать схожие характеристики. Интересно, что 40% владельцев смартфонов последних поколений от американских производителей также не исключают своего перехода на гаджет из КНР. Такие данные получены в исследовании, проведенном компанией Honor об отношении российских покупателей к премиальным китайским товарам.

Отвечая на вопросы о предпочтениях в премиальном сегменте смартфонов, респонденты выделили топ-5 определяющих выбор характеристик.

Решающим преимуществом для трети пользователей выступает производительность смартфона. Однако, если молодежь хочет мощный процессор больше для игр (29%), то россияне старше 45 лет нуждаются в полноценном мини-компьютере для решения рабочих задач (34%).

Второй важной характеристикой (31%) оказалась емкость батареи и продолжительная работа без подзарядки (24%). Россияне также выделили объем памяти как не менее значимый параметр (30%).

Четвертую строку в топе заняла стабильная работа операционной системы (26%).

Также выяснилось, что для поколения Z в отличие от представителей старшего поколения определяющими факторами выбора являются стильный дизайн (14% против 8%) и устойчивость к низким температурам (12% против 9%).

Нежелательной характеристикой для премиум-смартфона единогласно признана высокая цена.