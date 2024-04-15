В Китае запустили спутник дистанционного зондирования Siwei Gaojing 3-01

Китайский спутник дистанционного зондирования Siwei Gaojing 3-01 ("Сывэй Гаоцзин") был запущен с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Ракета-носитель Changzheng-2D ("Чанчжэн") со спутником стартовала в 12:12 по пекинскому времени (07:12 мск). Спутник успешно вышел на заданную орбиту, запуск прошел успешно.

Спутник на коммерческой основе предоставляет данные, используемые в сельском хозяйстве, информационном моделировании городских пространств и 3D-моделировании. Кроме того, спутник применяется для топографической съемки и картографирования, предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, а также для морского мониторинга.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 их количество планируется довести примерно до 100.