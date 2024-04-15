Microsoft тестирует вывод рекламы приложений в меню «Пуск» Windows 11

Microsoft тестирует вывод рекламных объявлений в меню «Пуск» операционной системы Windows 11. По словам самой корпорации, это нововведение поможет пользователям успешнее находить новые полезные приложения в Microsoft Store.

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Пока нововведение работает в бета-версии ОС — Windows 11 Insider Preview Build 22635.3495 — для небольшого круга тестеров, как отмечают сами разработчики.

«Мы продолжаем развивать функциональность меню “Пуск“, куда ранее добавили недавно установленные и часто используемые приложения. Теперь задача — выводить рекомендации софта из Microsoft Store», — пишет Microsoft.

На сегодняшний день реклама будет отображаться только в предварительных сборках системы, не затрагивая при этом корпоративные среды. Для этого в меню «Пуск» девелоперы добавили специальный радел «Рекомендации».

Издание The Verge опубликовало скриншот, на котором видно, как именно будут выводиться рекламные объявления:

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Пользователи, кстати, могут отключить навязчивую функциональность: нужно пройти в настройки системы => «Персонализация» => Меню «Пуск» и выключить пункт «Отображать советы, рекомендации программ и др.» («Show recommendations for tips, app promotions, and more»).

Напомним, в марте 2022 года Microsoft тестировала вывод рекламы в Проводнике Windows 11. А в ноябре корпорация решила использовать меню выхода из системы Windows 11 для продвижения ряда своих продуктов.