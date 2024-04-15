Смартфон Sony Xperia 10 V протестировали в России

В одном из выпусков на YouTube-канале «Польза NET» рассказали о характеристиках и особенностях работы Sony Xperia 10 V.

В комплекте с Sony Xperia 10 V вы получаете только краткое руководство. Ни кабеля, ни зарядки нет.

Держать в руке модель Sony Xperia 10 V довольно легко. Корпус выполнен у неё из пластика, при этом есть влагозащита по стандарту IP68, разъём для наушников. Динамики здесь стерео.

Оснащён смартфон дисплеем на 6,1 дюйм, матрицей OLED. Частота обновления у него 60 Гц. Пиковая яркость у него — 1300 люксов, тач — 120 Гц.

Работает Xperia 10 V на процессоре Snapdragon 695. Это очень древняя модель, даже для 2023 года. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ.

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

Аккумулятор у Sony на 5000 мА*ч. «Живёт» смартфон до двух дней. Есть также поддержка зарядки мощностью 30 Вт. Правда, до 100% заряжается всё в течение 2 часов.

Основная камера у Xperia 10 V имеет разрешение 48 МП, угол обзора 80 градусов и оптическую стабилизацию. Видео записывать можно при этом максимум в 1080p 60 к/с. Также есть телевик на 8 МП, сверхширик тоже на 8 МП с углом обзора 120 градусов. Фронтальный сенсор имеет 8 МП и пишет видео в Full HD 30 к/с. С примерами фото и сравнением с Samsung S24 вы можете ознакомиться выше.

Выводы

Sony Xperia 10 V имеет частоту обновления экрана всего 60 Гц, очень старый процессор (AnTuTu — 400 тысяч баллов), медленно открывает приложения. Заряжается смартфон целых два часа, камера у него слабая. По всем этим причинам ведущий не стал рекомендовать его к покупке. Пользоваться им если и имеет смысл, то лишь в качестве телефона для звонков.