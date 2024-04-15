Apple опустилась на вторую строчку в списке производителей смартфонов

Apple опустилась на вторую строчку в списке крупнейших производителей смартфонов. Поставки смартфонов компании упали примерно на 10% в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования IDC.

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На первую строчку вышел производитель Samsung. Замыкает топ-3 китайская корпорация Xiaomi.

Опубликован топ-10 смартфонов на начало 2024 года

В первом квартале текущего года, по данным IDC, во всём мире было поставлено около 289,5 млн смартфонов. Это почти на 8 % больше, чем год назад.