Apple выпустит сразу четыре процессора разной мощности в линейке M4

Компания Apple планирует значительно расширить свою линейку процессоров Apple Silicon уже в этом году.

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Согласно последним данным, производитель намерен представить сразу четыре новых чипсета, включая топовый M4 Ultra для самых мощных компьютеров.

Ожидается, что все новые процессоры M4 получат впечатляющие вычислительные возможности и расширенную поддержку функций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Хотя точные спецификации M4 пока не раскрываются, уже известно, что Apple работает над базовым чипом M4, а также более производительными версиями M4 Pro и M4 Max.

Каждая модель имеет свое внутреннее название, а самый топовый M4 Ultra получил кодовое имя «Hidra».

Предполагается, что базовые чипы будут анонсированы раньше, а M4 Ultra появится на рынке позднее.

Напомним, что новым процессорам Apple предрекают более качественную проработку функций искусственного интеллекта. Это может выражаться в увеличении производительности нейронных вычислений, более объемном кэше и усовершенствованном Neural Engine.