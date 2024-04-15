Ученые выяснили, что снится птицам

Исследователи давно подозревали, что птицы могут видеть сны. Наблюдение за ними показало, что определённые области мозга пернатых во время сна активируются. И эта активность схожа с той, что возникает при исполнении мелодичных трелей. Неужели птицы поют даже во время сна?

Команда учёных из Университета Буэнос-Айреса смогла разработать метод, позволяющий активность вокальный мышц птиц преобразовать в звуковые сигналы. Это удалось сделать благодаря электромиографии.

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В эксперименте участвовала птица «Большая питанга». Выбран этот вид был из-за того, что у него довольно простая вокальная мускулатура. Результаты исследования показали, что птицы действительно во сне поют. Видят они при этом ситуации из повседневной жизни: например, могут воспроизводить мелодии, которые используются для защиты территории. Возможно, это связано с тем, что в сновидениях они тоже отстаивают свои владения.