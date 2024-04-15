Mechrevo показала недорогой и мощный ноутбук с процессором Ryzen 7

Китайская компания Mechrevo представила новый ноутбук Unbounded 14X Ryzen Edition, который получил компактный корпус и мощный процессор. Об этом сообщает портал ITHome.

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Ноутбук Mechrevo Unbounded 14X Ryzen Edition, как следует из названия, оснащается восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 8845HS, а также оперативной памятью на 24 ГБ и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.

В новинке используется 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2880х1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 400 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB. Емкость аккумулятора составила 80 Вт*ч, а в комплект поставки входит зарядка мощностью 100 Вт.

Ноутбук весит 1,45 кг и имеет алюминиевый корпус. Среди прочих особенностей отмечают наличие разъемов USB 4, USB-C, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, RJ45 и HDMI 2.1. Кроме того, ноутбук поставляется с фирменным приложением Control Center 5.0, которое позволяет регулировать энергопотребление процессора на уровнях 25, 45 или 65 Вт.

Mechrevo Unbounded 14X Ryzen Edition в версии с 24 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ продается в Китае за 3999 юаней (около 51,4 тыс. руб.).