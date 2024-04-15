Ученые предложили осветлять облака

Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предполагает, что облачная инженерия, в частности технология осветления облаков в море, может быть более эффективной, чем считалось ранее.

Техника предполагает распыление аэрозолей в атмосфере для создания более ярких облаков, отражающих больше солнечного света обратно в космос и вызывающих эффект охлаждения. Хотя эта концепция уже изучалась, ее реальное воздействие было неясно.

Новое исследование, проведенное под руководством Бирмингемского университета, проливает свет на эффективность этого подхода. Результаты исследования показывают, что 60−90% эффекта охлаждения происходит за счет увеличения облачного покрова, а не просто за счет более ярких облаков.

Исследователи использовали «естественный эксперимент», изучая вулкан на Гавайях. Проанализировав поведение облаков во время вулканической активности и сравнив его с периодами бездействия, они определили влияние вулканических аэрозолей на облачный покров — значительное увеличение до 50%. Это привело к значимому эффекту охлаждения.

Несмотря на многообещающие перспективы, авторы работы подчеркивают, что осветление облако — это «болеутоляющее», а не лекарство. Оно не устраняет первопричину глобального потепления — выбросы парниковых газов.