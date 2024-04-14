Для Telegram вышло масштабное обновление с редактором стикеров

Разработчики Telegram выпустили новую версию своего мессенджера, в которой появился редактор стикеров. Теперь пользователи могут создавать свои собственные стикеры или стикерпаки прямо внутри приложения, говорится в блоге компании.

Чтобы создать новый стикер, нужно нажать на кнопку с изображением стикера в строке ввода сообщения. Затем в открывшейся панели следует нажать на кнопку »+», после чего откроется редактор. В нем можно выбрать любую фотографию и превратить ее в стикер. Там можно обрезать изображение, вырезать объект, удалить фон, добавить надпись, рисунок, эмодзи, GIF или анимированные стикеры из Telegram. К вырезанному объекту также можно добавить белый контур для лучшей видимости.

После создания стикера пользователь может сразу отправить его в чат или создать целый набор стикеров, придумав название для нового стикерпака. В новый набор можно добавлять любые стикеры, которые есть в мессенджере.

Поделиться своим стикерпаком можно, отправив любой стикер из него собеседнику. При нажатии на этот стикер, он увидит все картинки из набора. Кроме того, у каждого набора есть уникальная ссылка, которую можно использовать для быстрого доступа к набору. Полный список нововведений перечислен в блоге Telegram.

Такой способ является более быстрым и удобным по сравнению с прошлым, когда для создания стикера нужно было иметь изображения определенного формата и разрешения.