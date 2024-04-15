Проект разработчиков Linux обвинили в краже кода

Спустя всего несколько месяцев после форка кода из Terraform компании HashiCorp, проект с открытым исходным кодом OpenTofu столкнулся с судебным разбирательством. HashiCorp утверждает, что OpenTofu нарушил Business Source License (BSL), использовав их код недопустимым образом. OpenTofu категорически отрицает обвинения, заявляя, что они использовали код, изначально лицензированный под более разрешительной лицензией MPL 2.0.

HashiCorp перевела Terraform с MPL на BSL в прошлом году, ограничив возможности коммерческого использования кода. Они утверждают, что OpenTofu использовала код BSL не по назначению и даже перемаркировала его под другой лицензией. OpenTofu утверждает, что это недоразумение, и приводит подробный анализ происхождения кода, доказывающий его MPL-корни.

Адвокат OpenTofu раскритиковал агрессивный подход HashiCorp, предложив использовать более открытый канал связи для решения будущих проблем.

Эта ситуация только разгорелась, поэтому стоит ждать подробностей в ближайшее время.