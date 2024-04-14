Представлено «умное» кольцо Black Shark с футляром для подзарядки

Компания Black Shark опубликовала промоизображения своего первого «умного» кольца. Одним из ключевых преимуществ устройства является впечатляющая продолжительность работы от одного заряда, сообщает портал Notebookcheck.

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«Умное» кольцо Black Shark способно работать от одного заряда до 180 дней, что значительно превосходит показатели Samsung Galaxy Ring. Корейский гаджет способен работать на одном заряде от пяти до девяти дней.

Однако Black Shark не уточняет, в каком режиме фирменное кольцо сможет показать такой уровень автономности. Возможно, достичь показателя в 180 дней можно в режиме ожидания, то есть при минимальном использовании устройства. Кроме того, на одном из постеров кольцо показано внутри фирменного зарядного кейса, что может означать, что указанный срок работы учитывает подзарядку в футляре.

Кольцо Black Shark, как заявляет производитель, удобно носить благодаря его толщине всего в 2,2 мм. Компания также обещает комплексное отслеживание состояния здоровья, в том числе отслеживание пульса, уровня насыщения крови кислородом, температуры тела и вариабельности сердечного ритма.

Дата выхода и цена «умного» кольца Black Shark пока не раскрываются.