Раскрыта стоимость самого яркого экрана в смартфонах

Компания Realme раскрыла стоимость комплектующих в смартфоне GT Neo6 SE в случае его ремонта. Об этом сообщает портал GizmoChina.

© Realme

Так, замена самого яркого на данный момент экрана, который установлен в смартфоне, обойдется в 580 юаней (около 7,5 тыс. руб.). Это 6,78-дюйомовая LTPO OLED-матрица от компании BOE с разрешением 1,5K и рекордной локальной пиковой яркостью в 6000 нит.

Самой дорогой деталью в Realme GT Neo6 SE является материнская плата, стоимость которой составляет 1399, 1499 и 1500 юаней (около 18, 19,2 и 20,5 тыс. руб.) за версии 12/256, 16/256 и 16/512 ГБ соответственно. При этом сам смартфон стоит от 1699 до 2399 юаней (от 21,8 до 30,8 тыс. руб.).

Стоимость камер, аккумулятора и адаптера для зарядки обойдется дешевле 200 юаней (около 2,5 тыс. руб.), тогда как сканер отпечатков пальцев, динамики, вибромотор и другие детали стоят дешевле 100 юаней (около 1,2 тыс. руб.).

Названы три лучших смартфона по цене до 15 тысяч рублей

Realme GT Neo6 SE был представлен в начале апреля в Китае. Смартфон оснащается чипом Snapdragon 7+ Gen 3 и продается исключительно на рынке КНР.