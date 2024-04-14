Осужденный за опасный генетический эксперимент ученый вернулся к работе

Китайский ученый Хэ Цзянькуй был осужден за опыты с эмбрионами от ВИЧ-положительных родителей. Тогда его деятельность посчитали опасной и осудили. Стало известно, что ученый был освобожден и снова ставит опыты на эмбрионах.

В Китае освобожден ученый Хэ Цзянькуй, которого ранее осудили за опасные опыты над детьми. В частности, он ставил эксперименты над эмбрионами, полученными от ВИЧ-положительных родителей.

Так, группа ученых под его руководством подбирала пары, где отец был заражен ВИЧ, а мать – здоровой. Полученные от них эмбрионы подвергались редактированию генома ДНК, чтобы получить здорового ребенка.

Позже стало известно, что в результате деятельности ученых на свет появились девочки-двойняшки с отредактированным геномом и еще одна девочка, что вызвало шквал критики. В КНР запрещено редактирование генома человеческих эмбрионов, поэтому Хэ Цзянькуй был осужден в 2019 году.

Недавно стало известно, что ученый вышел на свободу. Теперь он сфокусировался на лечении редких наследственных болезней и снова занимается научной деятельностью по редактированию генома.

Ранее группа ученых из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего провела исследование и выявила, что генетические факторы оказывают влияние на употребление алкоголя. Также ученые выяснили, женщины с какой группой крови рожают гениев.