Рынок компьютеров показал рост благодаря ноутбукам Apple

Рынок персональных компьютеров продемонстрировал рост в первом квартале 2024 года, и это в значительной степени связано с увеличившимся спросом на компьютеры Apple. Об этом говорится в исследовании аналитической компании IDC.

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Согласно исследованию, после двух лет спада, которые последовали за бумом продаж в период пандемии, отгрузки ПК составили 59,8 млн единиц, что на 1,5% превышает показатели прошлого года. Отмечается, что достигнутые показатели не являются однозначным признаком стабильного восстановления, но они все же свидетельствуют о возобновлении интереса потребителей и компаний к покупке новых ноутбуков и ПК.

В количественном выражении лидером в первом квартале лидером стала компания Lenovo (13,7 млн). За ней следуют HP и Dell, отгрузившие 12 и 9,3 млн компьютеров соответственно. На четвертом месте оказалась Apple (4,8 млн), а на пятом — Acer, которая поставила 3,7 млн устройств соответственно.

Наибольший рост показала Apple, показатели которой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,6%. В отличие от конкурентов в лице Dell и Asus, которые и вовсе столкнулись с сокращением объемов продаж, компьютеры Apple привлекли внимание значительного числа пользователей.

Аналитик IDC Джитеш Убрани также подчеркнул важность снижения инфляции, что способствовало восстановлению спроса в Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Однако в Китае, одном из крупнейших мировых рынков, продолжаются экономические трудности, сдерживающие рост продаж ПК. Эксперт также отметил, что перспективы рынка ПК в текущем году выглядят оптимистично, в том числе за счет выхода к концу года ПК с интегрированным ИИ и за счет обновления компаниями компьютеров, приобретенных в период пандемии.