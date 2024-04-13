Представлена маленькая и быстрая SD-карта на 4 ТБ

Компания SanDisk представила первую в мире SD-карту Extreme PRO SDUC емкостью 4 ТБ. Карта будет доступна для покупки только в 2025 году, сообщает портал Neowin.

Новинка использует новый стандарт SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), который позволяет создавать карты памяти емкостью до 128 ТБ. Благодаря интерфейсу UHS-I она обеспечивает высокую скорость передачи данных.

Цена вместительной SD-карты пока неизвестна, но она, скорее всего, будет высокой из-за своей вместительности и производительности. В продажу новинка поступит только в 2025 году. Производитель не раскрывает подробности о характеристиках, но утверждает, что ее скорость передачи данных в 4,4 раза выше, чем у самой быстрой SD-карты Western Digital UHS-I.

В SanDisk считают, что такая SD-карта подойдет для профессионалов, работающих с фото и видео, а также для пользователей, желающих расширить память своего ноутбука.

Кроме того, SanDisk готовит к выпуску еще несколько новых SD-карт, включая модели SanDisk SD Express и microSD Express емкостью 128 ГБ и 256 ГБ, а также SanDisk Extreme PRO SDXC емкостью 2 ТБ и Extreme PRO microSDXC емкостью 2 ТБ.