На выставке «Россия» ко Дню космонавтики прошло торжественное шествие

На Международной выставке-форуме «Россия» 12 апреля прошло торжественное шествие «Время России! Время вперед», сообщает пресс-служба выставки. Мероприятие стало одним из ключевых событий Дня космонавтики на выставке «Россия».

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В шествии приняли участие действующие космонавты, сотрудники «Роскосмоса», выставки «Россия», представители «Движения первых», Российских студенческих отрядов, а также посетители выставки. Всего в шествии поучаствовали более 2 тыс. человек.

Отмечается, что колонну шествия возглавил духовой оркестр Минобороны и дети-акробаты. Шествие прошло от Северной петли ВДНХ до Главной уличной сцены выставки. Там участники выпустили в небо сотни воздушных шаров в виде голубей и планеты Земля.

Как отметил летчик-космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев, это праздник не только космонавтов и людей, которые работают в космической промышленности.

«Для того, чтобы этот день состоялся, работала вся страна. И здесь есть труд и учителей, и врачей, и тех, кто создавал космическую технику. Поэтому я от души поздравляю всех с этим праздником, и очень приятно, что он проходит здесь, на выставке «Россия», — сказал он.

Крикалев подчеркнул, что космонавтика действительно стала достижением России.

«Этот праздник объединяет нашу страну, а в будущем будет объединять все человечество», — добавил летчик-космонавт Олег Артемьев.

Также в День космонавтики на главной уличной сцене выставки выступили реп-исполнитель Мот, группа «Земляне», оперная певица Ксения Дежнева, хор «Движения первых», а также резиденты и шоу-балет арт-кластера «Таврида».