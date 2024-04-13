Названы признаки взломанного смартфона

Депутат Государственной думы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал признаки, по которым можно определить, что смартфон взломали.

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«Обнаружить, что доступ к вашему устройству получили мошенники, довольно непросто – обычно эти программы максимально незаметны. Тем не менее, на некоторые приметы все же стоит обращать внимание », – говорит специалист.

Среди таких признаков Антон Немкин выделяет несколько, включая быстрый нагрев устройства, зависание, внезапную перезагрузку, самостоятельное включение и выключение Wi-Fi и приложений. Кроме того, на взломанных устройствах некоторые пользователи могут слышать странный шум во время разговора. Ранее ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков рассказал, к каким уловкам могут прибегать мошенники, продавая бэушный телефон. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин