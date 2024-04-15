При вводе «Иерусалим» iPhone предложил вставить эмодзи-флаг Палестины

Apple признала наличие программного сбоя в последнем обновлении iOS, в результате которого некоторые пользователи iPhone при наборе в сообщениях слова "Иерусалим" получали предложение использовать эмодзи палестинского флага. Компания пообещала исправить проблему.

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Об ошибке стало известно благодаря британской телеведущей Рейчел Райли, которая поделилась в социальных сетях скриншотом, на котором видно, как при наборе слова "Иерусалим" на ее iPhone появляется эмодзи палестинского флага. Она отметила, что проблема возникла после обновления ее устройства до iOS 17.4.1.

Apple подтвердила наличие ошибки и сообщила, что работает над ее исправлением, которое будет включено в следующее обновление iOS. Компания не сообщила конкретные сроки выхода обновления.

Ошибка, по-видимому, является непреднамеренной и, скорее всего, является результатом ошибки программного обеспечения, а не преднамеренного дизайнерского решения.