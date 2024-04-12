Журналисты раскритиковали Humane AI Pin, который должен был заменить смартфоны

Журналисты из The Verge, Engadget и The Wall Street Journal, которые протестировали Humane AI Pin, обрушились с критикой на гаджет. Их мнения собрал iGuides.ru.

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Humane AI Pin является носимым компьютером с лазерным проектором и ChatGPT. Вся информация с него проецируется на ладонь пользователя. Разработкой Al Pin занимались бывшие сотрудники Apple Имран Чаудри и Бетани Бонджорно. По их заявлению, их технология заменит смартфоны.

Однако журналисты, протестировавшие ее, не согласились с этим. По их словам, гаджет сильно перегревается и быстро разряжается. Также они оказались разочарованы низким качеством лазерной проекции, которую при дневном свете практически не видно на ладони. Есть у AI Pin и проблемы с работой, которая очень медленная, и звуком — голосового ассистента в шумных местах не слышно.

Кроме того просмотреть фотографии, сделанные гаджетом можно только в облаке на сайте разработчика. При этом журналисты указали, что снимки получаются приличными.

AI Pin не имеет приложений в связи с отсутствием дисплея и они вряд ли на нем появятся. Еще одним поводом для критика стала стоимость гаджета, которая составляет 699 долларов (более 65 тысяч рублей) с ежемесячной подпиской за 24 доллара (свыше двух тысяч рублей). Журналисты считают, что такие цены являются завышенными для устройства в таком состоянии.