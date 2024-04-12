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Perseverance сделал последнюю фотографию Ingenuity на Марсе

Марсоход Perseverance сделал последнюю фотографию вертолета Ingenuity. Снимком поделился SpaceX.

Perseverance сделал последнюю фотографию Ingenuity на Марсе
© РИА Новости

На фотографии можно увидеть, что во время посадки после 72-го полета Ingenuity лишился одной из лопастей. Она была обнаружена примерно в 15 метрах от него. Таким образом его дальнейшая эксплуатация невозможна.

В SpaceX отметили, что снимок является последним, поскольку Perseverance уходит из района нахождения вертолета, чтобы продолжить исследование Марса.

© t.me/spacex_rus/62750

Напомним, что Ingenuity совершил первый полет в небе планеты 19 апреля 2021 года. За два года своей работы он пролетел примерно 17 километров, хотя изначально считалось, что он сможет совершить лишь пять полетов за 30 дней эксплуатации.

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