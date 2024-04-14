Названы три лучших смартфона по цене до 15 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших смартфонов, которые можно купить при бюджете до 15 тыс. руб.

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Открывает топ Tecno Pova 5, который при цене от 14,2 тыс. руб. предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон также может похвастаться большим 6,78-дюймовым IPS-экраном с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G99. Ключевой особенностью Pova 5 стал аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

На втором месте значится Redmi Note 13 4G, получивший AMOLED-экран на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, разрешением Full HD+ и яркостью в 1200 нит. Смартфон имеет не самый производительный чип Snapdragon 685, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 33 Вт, а также разъем для наушников и ИК-порт для управления домашней техникой. Стоимость устройства при покупке из-за рубежа начинается от 13,5 тыс. руб.

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Закрывает подборку Infinix Note 30. За 12,8 тыс. руб. бюджетный смартфон может предложить 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, чип MediaTek Helio G99, 6,78-дюймовый IPS-экран на 120 Гц с разрешением Full HD+ и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт. Эта модель выделяется на фоне конкурентов наличием стереодинамиков JBL.