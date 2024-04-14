Названы три лучших смартфона по цене до 15 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших смартфонов, которые можно купить при бюджете до 15 тыс. руб.
Открывает топ Tecno Pova 5, который при цене от 14,2 тыс. руб. предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон также может похвастаться большим 6,78-дюймовым IPS-экраном с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G99. Ключевой особенностью Pova 5 стал аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
На втором месте значится Redmi Note 13 4G, получивший AMOLED-экран на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, разрешением Full HD+ и яркостью в 1200 нит. Смартфон имеет не самый производительный чип Snapdragon 685, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 33 Вт, а также разъем для наушников и ИК-порт для управления домашней техникой. Стоимость устройства при покупке из-за рубежа начинается от 13,5 тыс. руб.
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Закрывает подборку Infinix Note 30. За 12,8 тыс. руб. бюджетный смартфон может предложить 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, чип MediaTek Helio G99, 6,78-дюймовый IPS-экран на 120 Гц с разрешением Full HD+ и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт. Эта модель выделяется на фоне конкурентов наличием стереодинамиков JBL.