Бюджетный iPhone SE получит процессор от iPhone 15

Бюджетный iPhone SE четвертого поколения получит камеру Sony и чип Apple A16 Bionic. Об этом сообщает портал WCCFTech со ссылкой на инсайдера negativeonehero.

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Согласно утечке, iPhone SE 4 предложит 6,1-дюймовый LTPS OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. За производительность бюджетного смартфона будет отвечать чип Apple A16 Bionic, который используется в iPhone 14 Pro и базовых iPhone 15. Также отмечается наличие оперативной памяти стандарта LPDDR5 на 6 ГБ.

В смартфоне будет всего одна основная камера с сенсором Sony IMX503 на 12 Мп, которая использовалась еще в iPhone 12. Она получит функции Deep fusion, Smart HDR, портретной съемки, а также ИИ-режимы. Однако iPhone SE 4 не получит поддержку ночного режима съемки.

Среди прочих особенностей указывают наличие Wi-Fi 6, модема связи Snapdragon X70, Face ID и чипа Apple U1 UWB. Корпус устройства будет выполнен из алюминия, а лицевая и задние панели — из стекла.

Презентация iPhone SE 4 ожидается весной 2025 года. Некоторые источники считают, что бюджетный смартфон представят вместе с линейкой iPhone 16 осенью 2024 года, что маловероятно.