Часы Apple Watch прошили на Android и превратили их в портативную консоль

Энтузиаст прошил Apple Watch Ultra на Android и запустил на смарт-часах эмулятор ретроигр. Пример работы самодельной консоли энтузиаст показал на форуме Reddit.

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Энтузиаст с Reddit с ником R3V3RB_7 создал уникальную консоль, объединив "умные" часы Appel Watch Ultra и контроллер, после чего запустил игру Castlevania: Aria of Sorrow 2003 года, которая выходила на консоли Nintendo GameBoy.

В рамках эксперимента энтузиаст установил на часах Apple операционную систему Android, после чего загрузил на них эмулятор "GBA My Boy!" и соответствующую игру. Затем он прикрепил часы к Bluetooth-геймпаду и продемонстрировал работу устройства.

Хоть в часах стоит достаточно маленький экран, пользователь может разглядеть на нем все происходящее и управлять персонажем с помощью контроллера. Единственным недостатком являются рамки, которые появляются в верхней и нижней частях экрана, "съедающие" полезную площадь дисплея.

Судя по всему, часы без каких-либо проблем справляются с играми для портативной ретроконсоли GameBoy. Хватит ли производительности Apple Watch Ultra для запуска других эмуляторов, например консолей PlayStation One, PS2 или PSP, не уточняется.