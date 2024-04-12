Установлена причина самого мощного взрыва всех времен

Международная группа исследователей во главе с астрофизиками из Северо-Западного университета установила происхождение самого мощного и яркого гамма-всплеска за всю историю наблюдений. Исследователи утверждают, что этот космический взрыв произошел в результате коллапса массивной звезды.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Самый яркий из когда-либо зарегистрированных гамма-всплеск получил обозначение (GRB) GRB 221009A, для простоты его называют BOAT. Он был зафиксирован в октябре 2022 года многими обсерваториями.

Причина его возникновения до последнего времени оставалась загадкой. Чтобы ее решить, большая команда астрономов провела наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), который оснащен самым передовым на сегодняшний день оборудованием.

Изучение полученных данных вывело ученых на след сверхновой - в результате ответственность за самый мощный в истории наблюдений космический взрыв была возложена на коллапс массивной звезды. Однако новые данные неожиданно породили и новую загадку.

Исследователи считали, что внутри обнаруженной ими сверхновой должны находиться следы присутствия таких тяжелых элементов, как платина и золото. Однако проведенный спектральный анализ не выявил таких следов, что не укладывается в современные космологические модели. Тем самым вопрос о механизме происхождения тяжелых элементов во Вселенной продолжает оставаться одним из самых больших и открытых в астрономии.

"Когда мы получили подтверждения того, что гамма-всплеск возник в результате коллапса массивной звезды, это дало нам возможность проверить гипотезу о том, как формируются некоторые из самых тяжелых элементов во Вселенной, - говорит ведущий автор исследования Питер Бланшар. - Но мы не увидели следов тяжелых элементов. Это позволяет предположить, что чрезвычайно энергичные гамма-всплески, такие как BOAT, не производят тяжелые элементы. Но это не означает, что все гамма-всплески не производят такие элементы".

Событие BOAT, зафиксированное 9 октября 2022 года, было настолько ярким, что буквально засветило большинство детекторов гамма-излучения в мире. Ранее было установлено, что мощный взрыв произошел примерно в 2,4 миллиарда световых лет от Земли, в направлении созвездия Стрельца. Он длился всего несколько сотен секунд.