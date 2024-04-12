Ученые определили причину резкого запаха кошачьих меток

Японские ученые опровергли распространенное мнение о том, что кошачьи метки, содержат не только мочу, но и выделения из параанальных желез, установив причину настолько резкого для человека запаха. Об этом пишет NakedScience.

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Группа исследователей из Объединенной высшей школы сельскохозяйственных наук при Университете Ивате в Японии опубликовала в Journal of Chemical Ecology статью, посвященную одному из распространенных способов общения кошек. Метки представители кошачьих используют как для обозначения территории, так и в качестве сигнала о стрессе или плохом самочувствии.

При этом ранее считалось, что особую «пахучесть» кошачьим меткам придают дополнительные химические вещества, в том числе выделения из параанальных желез.

Однако исследование японских ученых это предположение не подтвердило. Химический анализ летучих органических веществ (ЛОС), выделяемых кошкой во время оставления меток и с мочой, показал высокое сходство между образцами. Также исследователи обратили внимание на то, что образцы кошачьих меток «прилипали» к внутренней поверхности пластиковых шприцев.

Оказалось, что моча кошек содержит большое количество белка Cauxin, который способствует выработке серосодержащих запахов, и снижает поверхностное натяжение жидкости.

Проведя еще ряд экспериментов, ученые выяснили, что один и тот же образец кошачьей мочи, распыленный на поверхность и закопанный в песок, дает разную интенсивность запаха.

«Большая часть ЛОС мочи задерживается в пористой структуре песчаной почвы. Этого не происходит с мочой, «прилипшей» к предмету. Кроме того, распыленные капли легко высыхают на поверхности, что приводит к более быстрому выделению ЛОС из метки по сравнению с обычными испражнениями», — пояснил профессор Масао Миядзаки.

Ранее исследователи из США понаблюдали за кошками, живущими в «котокафе» CatCafé Lounge в Лос-Анджелесе, и насчитали 276 различных выражений на морде, с которыми они обращались друг к другу. При этом большинство выражений были либо дружелюбными (45%), либо явно агрессивными (37%). А 18% ученые не смогли отождествить.