«Джеймс Уэбб» помог установить причину самого яркого взрыва в космосе за историю наблюдений

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил причину самого мощного космического взрыва со времен Большого взрыва. Как сообщает Live Science, ей оказалась сверхновая, вещество которой вырвалось в космос вдоль необычно узкой релятивистской струи.

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Взрыв, получивший прозвище BOAT (аббревиатура от «brightest of all time», или же «ярчайший за все время»), представляет собой мощный гамма-всплеск, который выбросил в сторону Земли множество высокоэнергетических фотонов. Свет, который пришел с расстояния в 2,4 млрд световых лет из созвездия Стрелы, зафиксировали 9 октября 2022 года.

Сразу изучить объект не удавалось из-за высокой яркости. Как отмечают ученые, это было схоже со светом фары автомобиля в темноте, который не дает увидеть саму машину. По этой причине проводить наблюдения пришлось лишь спустя полгода, когда интенсивность свечения снизилось.

Выяснилось, что причиной взрыва стала сверхновая. При этом до коллапса звезда имела «посредственную» яркость. Исследователи считают, что интенсивность гамма-всплеска связана с формированием необычайно узкой релятивистской струи — потока заряженной материи, которая двигается со скоростью, близкой к световой.

Отмечается, что спектрограф ближнего инфракрасного диапазона «Джеймса Уэбба» нашел на месте взрыва следы кислорода и кальция, которые обычно встречаются во сверхновых. Вместе с тем на месте не оказалось элементов, тяжелее железа. Считается, что тяжелые элементы, вроде платины и золота, образуются в массивных звездах, однако открытие ставит эту теорию под сомнение.