Пользователи пожаловались на навязчивую рекламу Windows 11

Пользователи Windows 10 пожаловались на навязчивую рекламу Windows 11, которая появляется на их компьютерах, даже если устройства не поддерживают эту операционную систему. Об этом сообщает The Verge.

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Один из пользователей форума Reddit с ником Woopinah9 рассказал, что на его компьютере появилось уведомление от Microsoft, в котором компания поблагодарила его за использование Windows 10 и напоминала о скором завершении поддержки этой операционной системы. Пользователю также было предложено ознакомиться с преимуществами Windows 11. Однако, поскольку его компьютер не соответствует требованиям актуальной операционной системы, что даже было указано в рекламе, он счел происходящее издевательством.

«Ваш компьютер нельзя обновить до Windows 11, но он продолжит получать исправления и обновления безопасности Windows 10 до окончания поддержки 14 октября 2025 года», — говорится в уведомлении.

Многих также смутило отсутствие возможности закрыть рекламу нажатием соответствующей кнопки. Вместо этого они могли выбрать лишь «Узнать больше» и «Напомнить позднее» — причем при выборе последней опции в будущем они снова увидят эту рекламу.

Microsoft продолжит присылать обновления безопасности для пользователей Windows 10 после того, как официальная поддержка операционной системы завершится в 2025 году. Однако эта услуга будет платной. Например, корпоративные клиенты должны будут платить $61 за каждый компьютер. Сколько будет стоить поддержка для обычных пользователей, пока не сообщается.