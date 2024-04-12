Ученые подтвердили существование связи между кошками и шизофренией

Австралийские ученые проанализировали 17 исследований, связывающих владение кошками с развитием шизофрении, и пришли к выводу, что такая связь действительно есть. Об этом рассказал портал ScienceAlert.

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Ученые Квинслендского центра исследований психического здоровья рассмотрели 17 работ, опубликованных за последние 44 года в 11 странах, включая США и Великобританию. Эксперты выявили «значительную положительную связь между владением кошками в широком смысле и повышенным риском расстройств, связанных с шизофренией».

«Мы обнаружили, что у людей, контактировавших с кошками, вероятность развития шизофрении была примерно в два раза выше», - утверждают исследователи.

Гипотеза, что владение кошкой может быть связано с риском развития шизофрении, была впервые выдвинута еще в 1995 году. Такой риск ученые связали с воздействием паразита под названием Toxoplasma gondii. Он вызывает токсоплазмоз - заболевание, характеризующееся поражением нервной и лимфатической систем.

В подавляющем большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно. Лечение обычно требуется только людям, у которых уже есть серьезные проблемы со здоровьем. Считается, что одной из причин заболевания могут стать невымытые после уборки кошачьего лотка руки или укус инфицированной кошки. По оценкам ученых, в США могут быть инфицированы около 40 миллионов человек.

Некоторые исследования показали, что владение кошками в детстве может повысить вероятность развития шизофрении в будущем.

Австралийские ученые считают, что связь между владением кошками и шизофренией действительно существует. Однако доказательств, что за этим стоит именно токсоплазмоз, нет.

Ученые обратили внимание, что 15 из 17 рассмотренных исследований были работами типа «случай-контроль». Интерпретировать результаты таких работ сложно из-за нечетких причинно-следственных связей.

Кроме того, ряд рассмотренных исследований «имели низкое качество», подчеркнули эксперты.