«Заменитель смартфона» AI Pin разочаровал обзорщиков

Крис Веласко из The Washington Post недавно протестировал Humane AI Pin за 699 долларов — носимое устройство, призванное уменьшить зависимость от телефона, кому-то еще и заменить его. Хотя идея многообещающая, Веласко счел, что ее исполнение оставляет желать лучшего.

© Humane

Носимый на груди AI Pin использует голосовые команды и проектор для отображения информации на ладони. Хотя концепция кажется интересной, Веласко столкнулся с несколькими проблемами.

Во-первых, жесты касания и наклона для взаимодействия с проектором оказались сложными для освоения. Кроме того, он становится непригодным для использования при солнечном свете, что значительно ограничивает его применение на открытом воздухе. Сам Pin перегревается при длительном использовании, требуя периодов охлаждения.

© Humane

Функции «телефона» на Pin ограничены. Хотя звук при звонках приличный, динамик не справляется в людных местах. Отправка текстовых сообщений затруднена из-за склонности Pin к сокращению сообщений и цензуре ненормативной лексики. Кроме того, на Pin нет доступа к большинству популярных приложений и сервисов.

Встроенная камера посредственная, она показывает достойные результаты при ярком освещении, но не справляется со съемкой в условиях недостаточной освещенности. В общем, это не замена камере телефона.

© Humane

ИИ-помощник в Pin давал в основном точные ответы на фактические вопросы. Однако Веласко почувствовал необходимость в проверке фактов, что делает поиск по телефону не менее эффективным. Кроме того, ИИ с трудом справлялся со сложными запросами.

Humane планирует усовершенствовать Pin с помощью таких функций, как распознавание объектов и более широкая интеграция сервисов. Хотя Веласко высоко оценивает потенциал, текущая версия «не соответствует требованиям».

© Humane

Не только у него такие ощущения от устройства. Редактор Engadget, например, пишет, что Humane AI Pin — это не решение ни одной из проблем технологии.